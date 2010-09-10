Оружие для самообороны
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Оружие для самообороны
Где его можно приобрести?
В целях самообороны,район больно опасный стал,много всяких всячин происходит.Поэтому ребят, кто знает к кому можно обратиться в такой ситуации, подскажите мне, я буду очень благодарен.
В целях самообороны,район больно опасный стал,много всяких всячин происходит.Поэтому ребят, кто знает к кому можно обратиться в такой ситуации, подскажите мне, я буду очень благодарен.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Оружие для самообороны
Ну вы конечно и вопрос задаете, вы действительно думаете что здесь вам ответят? По таким вопросам нужно либо у гуглу обращаться либо к специалистам.
Re: Оружие для самообороны
Молодец что задумался об этом ведь это реально годная тема. Я уже года два как живу в очень опасных районах и чтобы защищать в случае чего я купил себе два кастета на этом сайте http://udar.biz которые обошлись мне очень и очень дешево а удар они держат очень сильный и жесткий.
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