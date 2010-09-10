Оружие для самообороны

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Оружие для самообороны

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 13:48

Где его можно приобрести?
В целях самообороны,район больно опасный стал,много всяких всячин происходит.Поэтому ребят, кто знает к кому можно обратиться в такой ситуации, подскажите мне, я буду очень благодарен.
Вернуться к началу
oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Оружие для самообороны

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 16:20

Ну вы конечно и вопрос задаете, вы действительно думаете что здесь вам ответят? По таким вопросам нужно либо у гуглу обращаться либо к специалистам.
Вернуться к началу
Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Оружие для самообороны

Сообщение Sumail » 40 минут назад

Молодец что задумался об этом ведь это реально годная тема. Я уже года два как живу в очень опасных районах и чтобы защищать в случае чего я купил себе два кастета на этом сайте http://udar.biz которые обошлись мне очень и очень дешево а удар они держат очень сильный и жесткий.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей