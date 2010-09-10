Сообщение BlackFury » Сегодня, 16:08

Я н собираюсь ни накого ни порчи ничего подобного наводить. Поэтому ничего страшного в этом нет. А если врачи не могут понять что происходит, что еще остается делать. Только грешить на нечистую силу.