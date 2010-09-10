Где найти гадалку

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Где найти гадалку

Сообщение Meran » Вчера, 13:49

Где у нас в Томске, а может за предела в Томском районе или области можно найти хорошую гадалку а лучше знахарку, сколько пытаюсь найти никак не получается. Подскажите, Люди! help
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Где найти гадалку

Сообщение BlackFury » Вчера, 16:08

Я н собираюсь ни накого ни порчи ничего подобного наводить. Поэтому ничего страшного в этом нет. А если врачи не могут понять что происходит, что еще остается делать. Только грешить на нечистую силу.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Где найти гадалку

Сообщение Noone » Вчера, 19:56

Привет, ну сразу стоит сказать, что среди "гадалок" сейчас очень большое количество мошенников. Я лично доверяю только этой, потому как мне ее посоветовали мои друзья, http://your-way.online одной из таких гадалок, которая реально имеет способности и не один раз мне помогала.
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Aelyne
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: Сегодня, 16:49

Re: Где найти гадалку

Сообщение Aelyne » Сегодня, 17:20

Это же профанация!
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