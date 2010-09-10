Где найти гадалку
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Где найти гадалку
Где у нас в Томске, а может за предела в Томском районе или области можно найти хорошую гадалку а лучше знахарку, сколько пытаюсь найти никак не получается. Подскажите, Люди! help
Re: Где найти гадалку
Я н собираюсь ни накого ни порчи ничего подобного наводить. Поэтому ничего страшного в этом нет. А если врачи не могут понять что происходит, что еще остается делать. Только грешить на нечистую силу.
Re: Где найти гадалку
Привет, ну сразу стоит сказать, что среди "гадалок" сейчас очень большое количество мошенников. Я лично доверяю только этой, потому как мне ее посоветовали мои друзья, http://your-way.online одной из таких гадалок, которая реально имеет способности и не один раз мне помогала.
Re: Где найти гадалку
Это же профанация!
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