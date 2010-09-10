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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

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Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 13:50

Всем привет!!! Я занимаюсь изготовлением мебели у меня своё производство. Кто знает, нужно ли сертифицировать мебель, или этого не требуется? Просто прочитал недавно информацию и задумался над этим вопросом. Всем кто ответит заранее спасибо
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