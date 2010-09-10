Сертификация
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Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 72
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Сертификация
Всем привет!!! Я занимаюсь изготовлением мебели у меня своё производство. Кто знает, нужно ли сертифицировать мебель, или этого не требуется? Просто прочитал недавно информацию и задумался над этим вопросом. Всем кто ответит заранее спасибо
Re: Сертификация
Ну честно говоря я в этих делах не спец, но мне кажется что вам нужно обратиться к профессионалам.
Re: Сертификация
Обратитесь в компанию Виконсалт http://www.viconsult.com/ нам здесь сделали быстро,недорого и без лишней беготни и бумажной волокиты.У нас еще были очень сжатые сроки,они пошли нам навстречу и при этом не завысили цену. Вообщем рекомендую эту компанию,думаю не пожалеете
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