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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Сертификация

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 13:50

Всем привет!!! Я занимаюсь изготовлением мебели у меня своё производство. Кто знает, нужно ли сертифицировать мебель, или этого не требуется? Просто прочитал недавно информацию и задумался над этим вопросом. Всем кто ответит заранее спасибо
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Сертификация

Сообщение Sumail » Сегодня, 16:05

Ну честно говоря я в этих делах не спец, но мне кажется что вам нужно обратиться к профессионалам.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Сертификация

Сообщение Dendi1 » 29 минут назад

Обратитесь в компанию Виконсалт http://www.viconsult.com/ нам здесь сделали быстро,недорого и без лишней беготни и бумажной волокиты.У нас еще были очень сжатые сроки,они пошли нам навстречу и при этом не завысили цену. Вообщем рекомендую эту компанию,думаю не пожалеете
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