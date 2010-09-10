Столешницы для кухни

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Столешницы для кухни

Сообщение BlackFury » Сегодня, 13:51

Всем привет мы вот сделали ремонт на кухни осталось только завести мебель, у нас в принципе все новое, кроме столешницы, и поэтому мы хотим купить новую, что бы сделать нашу кухню более яркой, но для этого нам нужно найти сервис, который этим занимается. И для этого я обратился к вам, что бы вы мне помогли с таким сервисом, заранее спасибо.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Столешницы для кухни

Сообщение Noone » Сегодня, 16:19

Привет!!! Вы такие сложные вопросы задаете тут...такие вопросы наверное надо задавать на форумах по назначению, а не тут...да такие вопросы лучше вообще поисковику задать..либо в соц сетях, или смотреть по отзыва...ну не факт что и отзывы дадут вам ответ. так как и они бывают заказными.
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