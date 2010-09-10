Сообщение BlackFury » Сегодня, 13:51

Всем привет мы вот сделали ремонт на кухни осталось только завести мебель, у нас в принципе все новое, кроме столешницы, и поэтому мы хотим купить новую, что бы сделать нашу кухню более яркой, но для этого нам нужно найти сервис, который этим занимается. И для этого я обратился к вам, что бы вы мне помогли с таким сервисом, заранее спасибо.