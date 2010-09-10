Сообщение Sumail » Сегодня, 13:52

Всем привет, мне вот совсем недавно по работе сказали найти сервис, который занимается поставкой щебня, но есть проблема это будет мой первый опыт, и мне нужен ваш совет по поводу, заранее спасибо.