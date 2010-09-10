Поставка щебня

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Поставка щебня

Сообщение Sumail » Сегодня, 13:52

Всем привет, мне вот совсем недавно по работе сказали найти сервис, который занимается поставкой щебня, но есть проблема это будет мой первый опыт, и мне нужен ваш совет по поводу, заранее спасибо.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Поставка щебня

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 16:22

Ну на самом деле купить сейчас можно в любом строительном магазине я не знаю как вы искали что вы так и не смогли найти то что нужно, та даже в интернете забейте там тысячи запросов.
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