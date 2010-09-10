Поставка щебня
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Поставка щебня
Всем привет, мне вот совсем недавно по работе сказали найти сервис, который занимается поставкой щебня, но есть проблема это будет мой первый опыт, и мне нужен ваш совет по поводу, заранее спасибо.
Re: Поставка щебня
Ну на самом деле купить сейчас можно в любом строительном магазине я не знаю как вы искали что вы так и не смогли найти то что нужно, та даже в интернете забейте там тысячи запросов.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Поставка щебня
Один из таких магазинов я знаю и тебе прямо сейчас хочу посоветовать,вот,пожалуйста,держи https://kupi-ceresit.ru/catalog/gruntovki/ у ребят большой выбор разных строительных материалов, в том числе и щебня, с доставкой которая довольно-таки дешевая в принципе как и сами материалы,сам беру и вам рекомендую!
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