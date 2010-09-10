Сообщение Noone » Сегодня, 13:54

Ребят, очень давно хотел попробовать собственноручно сделать шоколад в домашних условиях, чтобы испытать этот вкус, но вот как его делать мне к сожалению не известно, поэтому если среди вам есть специалисты, то дайте мне знать.