Как сделать шоколад?

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Как сделать шоколад?

Сообщение Noone » Сегодня, 13:54

Ребят, очень давно хотел попробовать собственноручно сделать шоколад в домашних условиях, чтобы испытать этот вкус, но вот как его делать мне к сожалению не известно, поэтому если среди вам есть специалисты, то дайте мне знать.
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