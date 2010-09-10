Как сделать шоколад?
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Как сделать шоколад?
Ребят, очень давно хотел попробовать собственноручно сделать шоколад в домашних условиях, чтобы испытать этот вкус, но вот как его делать мне к сожалению не известно, поэтому если среди вам есть специалисты, то дайте мне знать.
Re: Как сделать шоколад?
Приветик, у меня лучший друг сталкивался с таким вопросом, я обязательно постораюсь вечером у него спросить, и подскажу вам.
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