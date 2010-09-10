Портативный ПК INTEL Compute Stick

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Danieloxype
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01 авг 2019, 18:17

Портативный ПК INTEL Compute Stick

Сообщение Danieloxype » Сегодня, 00:06

http://bit.ly/32BBgni Компьютер в флешке Intel Compute Stick Original - это самый портативный компьютер.
Имея 4-ядерный процессор Intel Atom Z3735F, с полным функционалом.
2 ГБ оперативной памяти DDR3L получает владелец для работы.
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