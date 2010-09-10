Портативный ПК INTEL Compute Stick
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 01 авг 2019, 18:17
Портативный ПК INTEL Compute Stick
http://bit.ly/32BBgni Компьютер в флешке Intel Compute Stick Original - это самый портативный компьютер.
Имея 4-ядерный процессор Intel Atom Z3735F, с полным функционалом.
2 ГБ оперативной памяти DDR3L получает владелец для работы.
Имея 4-ядерный процессор Intel Atom Z3735F, с полным функционалом.
2 ГБ оперативной памяти DDR3L получает владелец для работы.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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