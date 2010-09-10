портативный пк intel compute
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портативный пк intel compute
http://bit.ly/32BBgni Компьютер-флешка Intel Compute Stick Original - самый портативный компьютер.
Имея 4-ядерный процессор Intel Atom Z3735F, он предоставляет пользователю полноценный функционал.
2 ГБ оперативной памяти DDR3L получает владелец для работы.
Имея 4-ядерный процессор Intel Atom Z3735F, он предоставляет пользователю полноценный функционал.
2 ГБ оперативной памяти DDR3L получает владелец для работы.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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