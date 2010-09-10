портативный пк intel compute

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Willievot
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 27 июл 2019, 10:27

портативный пк intel compute

Сообщение Willievot » Сегодня, 03:04

http://bit.ly/32BBgni Компьютер-флешка Intel Compute Stick Original - самый портативный компьютер.
Имея 4-ядерный процессор Intel Atom Z3735F, он предоставляет пользователю полноценный функционал.
2 ГБ оперативной памяти DDR3L получает владелец для работы.
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