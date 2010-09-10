Ставки на спорт
Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.
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Ставки на спорт
Кто, где делает ставки? Какими приложениями пользуетесь?
Re: Ставки на спорт
Кроме ставок люблю играть в казино. Скачал мобильное приложение, где есть все сразу https://bkmaraphonbet.club/p/marafonbet ... -segodnya/. На площадке казино Марафонбет, есть огромным выбор онлайн-слотов и прочих развлечений на деньги. Рекомендую.
Re: Ставки на спорт
я когда таким увлекался, но уже не делаю этого
Re: Ставки на спорт
РусланР писал(а):Кроме ставок люблю играть в казино. Скачал мобильное приложение, где есть все сразу . На площадке казино Марафонбет, есть огромным выбор онлайн-слотов и прочих развлечений на деньги. Рекомендую.
а в сравнении - что вам больше нравится?
4 сообщения • Страница 1 из 1
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