Ставки на спорт

Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Ставки на спорт

Сообщение Яно4ка » 05 авг 2019, 11:08

Кто, где делает ставки? Какими приложениями пользуетесь?
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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Re: Ставки на спорт

Сообщение РусланР » 08 авг 2019, 21:58

Кроме ставок люблю играть в казино. Скачал мобильное приложение, где есть все сразу https://bkmaraphonbet.club/p/marafonbet ... -segodnya/. На площадке казино Марафонбет, есть огромным выбор онлайн-слотов и прочих развлечений на деньги. Рекомендую.
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: Ставки на спорт

Сообщение Haminahu » Сегодня, 15:00

я когда таким увлекался, но уже не делаю этого
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: Ставки на спорт

Сообщение Haminahu » Сегодня, 15:07

РусланР писал(а):Кроме ставок люблю играть в казино. Скачал мобильное приложение, где есть все сразу . На площадке казино Марафонбет, есть огромным выбор онлайн-слотов и прочих развлечений на деньги. Рекомендую.

а в сравнении - что вам больше нравится?
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