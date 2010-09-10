Ставки на спорт

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Яно4ка
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 29 май 2019, 16:49

Ставки на спорт

Сообщение Яно4ка » 05 авг 2019, 11:08

Кто, где делает ставки? Какими приложениями пользуетесь?
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РусланР
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 22 июл 2019, 12:54

Re: Ставки на спорт

Сообщение РусланР » 08 авг 2019, 21:58

Кроме ставок люблю играть в казино. Скачал мобильное приложение, где есть все сразу https://bkmaraphonbet.club/p/marafonbet ... -segodnya/. На площадке казино Марафонбет, есть огромным выбор онлайн-слотов и прочих развлечений на деньги. Рекомендую.
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: Ставки на спорт

Сообщение Haminahu » 13 сен 2019, 15:00

я когда таким увлекался, но уже не делаю этого
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: Ставки на спорт

Сообщение Haminahu » 13 сен 2019, 15:07

РусланР писал(а):Кроме ставок люблю играть в казино. Скачал мобильное приложение, где есть все сразу . На площадке казино Марафонбет, есть огромным выбор онлайн-слотов и прочих развлечений на деньги. Рекомендую.

а в сравнении - что вам больше нравится?
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Надежда 79
Гость RZN.info
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00

Re: Ставки на спорт

Сообщение Надежда 79 » 16 сен 2019, 13:40

Есть азартные люди, для которых игры - это смысл жизни, способ заработать большую сумму денег. Муж мой увлекается спортом, смотрит матчи, ходит на стадион. Иногда ставки делает, небольшие правда. Боится глобально ставить. Последний раз пробовал через букмекерскую контору https://bonus-betting.ru/bukmekery/1xbet/promokod-1xbet-segodnia/ . Здесь все подробно рассказано как регистрироваться, делать ставки. Если есть желание, пробуйте.
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Re: Ставки на спорт

Сообщение staspavlov777 » 29 фев 2020, 11:30

Все верно и точно сказано, вот только хочу добавит еще о том, что обязательно необходимо просмотреть рейтинг капперов https://kapper-ratings.ru чтобы ваши ставки были максимально точными и обязательно принесли вам доход. Я вот самостоятельно никак не научусь ставить, а после капперов все четко получается.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: Ставки на спорт

Сообщение Haminahu » Сегодня, 15:52

Надежда 79 писал(а):Есть азартные люди, для которых игры - это смысл жизни, способ заработать большую сумму денег. Муж мой увлекается спортом, смотрит матчи, ходит на стадион. Иногда ставки делает, небольшие правда. Боится глобально ставить. Последний раз пробовал через букмекерскую контору . Здесь все подробно рассказано как регистрироваться, делать ставки. Если есть желание, пробуйте.

ну вот на счет глобально - бы обратное советовал
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Haminahu
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 04 июл 2016, 22:20

Re: Ставки на спорт

Сообщение Haminahu » Сегодня, 16:01

staspavlov777 писал(а):Все верно и точно сказано, вот только хочу добавит еще о том, что обязательно необходимо просмотреть рейтинг капперов, чтобы ваши ставки были максимально точными и обязательно принесли вам доход. Я вот самостоятельно никак не научусь ставить, а после капперов все четко получается.

да, хороший совет конечно же!
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Kirill23
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 04:44

Re: Ставки на спорт

Сообщение Kirill23 » Сегодня, 17:42

Яно4ка писал(а):Кто, где делает ставки? Какими приложениями пользуетесь?

Я сейчас стал делать в основном в Зените все ставки. С этой букмекеркой удобно работать. У них достаточно высокие коэффициенты, редко бываю проблемы с выплатами. И что мне еще понравилось - оперативная служба поддержки, писал пару раз, отвечали быстро!
Вот почитайте подробнее о ставках там, ниже есть сразу отзывы!
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