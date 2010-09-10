Ставки на спорт
Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.
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Ставки на спорт
Кто, где делает ставки? Какими приложениями пользуетесь?
Re: Ставки на спорт
Кроме ставок люблю играть в казино. Скачал мобильное приложение, где есть все сразу https://bkmaraphonbet.club/p/marafonbet ... -segodnya/. На площадке казино Марафонбет, есть огромным выбор онлайн-слотов и прочих развлечений на деньги. Рекомендую.
Re: Ставки на спорт
я когда таким увлекался, но уже не делаю этого
Re: Ставки на спорт
РусланР писал(а):Кроме ставок люблю играть в казино. Скачал мобильное приложение, где есть все сразу . На площадке казино Марафонбет, есть огромным выбор онлайн-слотов и прочих развлечений на деньги. Рекомендую.
а в сравнении - что вам больше нравится?
- Надежда 79
- Гость RZN.info
- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 13 сен 2016, 21:00
Re: Ставки на спорт
Есть азартные люди, для которых игры - это смысл жизни, способ заработать большую сумму денег. Муж мой увлекается спортом, смотрит матчи, ходит на стадион. Иногда ставки делает, небольшие правда. Боится глобально ставить. Последний раз пробовал через букмекерскую контору https://bonus-betting.ru/bukmekery/1xbet/promokod-1xbet-segodnia/ . Здесь все подробно рассказано как регистрироваться, делать ставки. Если есть желание, пробуйте.
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
- Контактная информация:
Re: Ставки на спорт
Все верно и точно сказано, вот только хочу добавит еще о том, что обязательно необходимо просмотреть рейтинг капперов https://kapper-ratings.ru чтобы ваши ставки были максимально точными и обязательно принесли вам доход. Я вот самостоятельно никак не научусь ставить, а после капперов все четко получается.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
Re: Ставки на спорт
Надежда 79 писал(а):Есть азартные люди, для которых игры - это смысл жизни, способ заработать большую сумму денег. Муж мой увлекается спортом, смотрит матчи, ходит на стадион. Иногда ставки делает, небольшие правда. Боится глобально ставить. Последний раз пробовал через букмекерскую контору . Здесь все подробно рассказано как регистрироваться, делать ставки. Если есть желание, пробуйте.
ну вот на счет глобально - бы обратное советовал
Re: Ставки на спорт
staspavlov777 писал(а):Все верно и точно сказано, вот только хочу добавит еще о том, что обязательно необходимо просмотреть рейтинг капперов, чтобы ваши ставки были максимально точными и обязательно принесли вам доход. Я вот самостоятельно никак не научусь ставить, а после капперов все четко получается.
да, хороший совет конечно же!
Re: Ставки на спорт
Яно4ка писал(а):Кто, где делает ставки? Какими приложениями пользуетесь?
Я сейчас стал делать в основном в Зените все ставки. С этой букмекеркой удобно работать. У них достаточно высокие коэффициенты, редко бываю проблемы с выплатами. И что мне еще понравилось - оперативная служба поддержки, писал пару раз, отвечали быстро!
Вот почитайте подробнее о ставках там, ниже есть сразу отзывы!
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