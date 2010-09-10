staspavlov777 писал(а): Все верно и точно сказано, вот только хочу добавит еще о том, что обязательно необходимо просмотреть рейтинг капперов, чтобы ваши ставки были максимально точными и обязательно принесли вам доход. Я вот самостоятельно никак не научусь ставить, а после капперов все четко получается.