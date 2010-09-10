Ставки на спорт
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Ставки на спорт
Я новичок в этом деле, подскажите хорошего букмекера?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Re: Ставки на спорт
У меня вызывают доверие топовые букмекеры, такие как париматч и мостбет. Но вы сами смотрите, что вам больше нравится. Так же для вас будет полезным изучение прогнозов. Советую прогнозы смотреть тут betting.team . Так же там есть чат, где вы можете пообщаться с любителями или профи в этой сфере.
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