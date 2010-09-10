Ставки на спорт

А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Ставки на спорт

Сообщение Наташа Швец » 05 авг 2019, 13:26

Я новичок в этом деле, подскажите хорошего букмекера?
Вернуться к началу
Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Re: Ставки на спорт

Сообщение Алехандро Пенгер » Сегодня, 14:58

У меня вызывают доверие топовые букмекеры, такие как париматч и мостбет. Но вы сами смотрите, что вам больше нравится. Так же для вас будет полезным изучение прогнозов. Советую прогнозы смотреть тут betting.team . Так же там есть чат, где вы можете пообщаться с любителями или профи в этой сфере.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Хобби»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей