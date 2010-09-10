Ставки на спорт
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56
Ставки на спорт
Я новичок в этом деле, подскажите хорошего букмекера?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44
Re: Ставки на спорт
У меня вызывают доверие топовые букмекеры, такие как париматч и мостбет. Но вы сами смотрите, что вам больше нравится. Так же для вас будет полезным изучение прогнозов. Советую прогнозы смотреть тут betting.team . Так же там есть чат, где вы можете пообщаться с любителями или профи в этой сфере.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: Ставки на спорт
Мы с ребятами смотрим трансляциии этом сайте https://melbetsite.site/p/melbet-regist ... i-depozit/ . Площадка работает отлично с широченной линией. Многие мои знакомые успешно делают ставки и выигрывают довольно неплохие денежные суммы. Зайди, зарегистрируйся и сделай свою первую ставку, уверен тебе повезет.
Re: Ставки на спорт
Ставки делал и буду делать на 1хбет https://1xbet-in.site/ так что советую и вам к ним обращаться. Вы побывав на данном сайте много хорошего найдете, ведь больше ни где нет таких высоких коэффициентов. В детали не буду вдаваться, вы во всем без моей помощи сможете разобраться, так что поторопитесь. Оно того стоит.
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