Ставки на спорт

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Наташа Швец
Гость RZN.info
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 17 июн 2019, 08:56

Ставки на спорт

Сообщение Наташа Швец » 05 авг 2019, 13:26

Я новичок в этом деле, подскажите хорошего букмекера?
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Алехандро Пенгер
Гость RZN.info
Сообщения: 31
Зарегистрирован: 22 май 2019, 08:44

Re: Ставки на спорт

Сообщение Алехандро Пенгер » 23 авг 2019, 14:58

У меня вызывают доверие топовые букмекеры, такие как париматч и мостбет. Но вы сами смотрите, что вам больше нравится. Так же для вас будет полезным изучение прогнозов. Советую прогнозы смотреть тут betting.team . Так же там есть чат, где вы можете пообщаться с любителями или профи в этой сфере.
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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 211
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Re: Ставки на спорт

Сообщение Алексей Кобзарь » 02 сен 2019, 08:34

Мы с ребятами смотрим трансляциии этом сайте https://melbetsite.site/p/melbet-regist ... i-depozit/ . Площадка работает отлично с широченной линией. Многие мои знакомые успешно делают ставки и выигрывают довольно неплохие денежные суммы. Зайди, зарегистрируйся и сделай свою первую ставку, уверен тебе повезет.
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Максюта1
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 01 июн 2019, 08:57

Re: Ставки на спорт

Сообщение Максюта1 » 27 май 2020, 13:30

А я думаю это удачу нужно иметь
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staspavlov777
Гость RZN.info
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
Откуда: Россия, Рязань
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Re: Ставки на спорт

Сообщение staspavlov777 » 27 май 2020, 17:00

Кроме удачи еще крайне важно иногда просто внимательно смотреть на каппера у которого вы собираетесь приобрести прогнозы. Меня выручает этот сайт про капперов https://www.kapper-obzor.ru есть есть достаточно много информации относительно того кому можно верить, а кого лучше всего просто обойти стороною и не смотреть его прогнозы, даже бесплатные.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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TanyaLoy
Гость RZN.info
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 16:05

Re: Ставки на спорт

Сообщение TanyaLoy » Сегодня, 13:36

Наташа Швец писал(а):Я новичок в этом деле, подскажите хорошего букмекера?


Актуально, сама стабильно зарабатываю, совершая ставки на спорт. Однако в данном вопросе существует масса нюансов, оптимальнее заручиться поддержкой профессионалов и ориентироваться на качественные прогнозы на спорт от лучших капперов - https://top-kappers.ru/luchshie-kappery/ Так вы гарантированно будете в плюсе, даже если вы новичок в мире беттинга :D
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