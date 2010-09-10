Сообщение Holly » Сегодня, 10:26

Всем привет. Мы всей семьей перебираемся жить за город. Уже достроили загородный дом, остались только внутренние работы. Но я вот что думаю - а чем дети будут заниматься? У нас погодки - два и три годика. Что-то бы для них придумать. Хоть песочницу какую? Или качели? Что скажете?