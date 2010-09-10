Загородный дом

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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Загородный дом

Сообщение Holly » Сегодня, 10:26

Всем привет. Мы всей семьей перебираемся жить за город. Уже достроили загородный дом, остались только внутренние работы. Но я вот что думаю - а чем дети будут заниматься? У нас погодки - два и три годика. Что-то бы для них придумать. Хоть песочницу какую? Или качели? Что скажете?
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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Re: Загородный дом

Сообщение Хойя » Сегодня, 10:49

Ну качели то купить вообще не проблема. Они во многих гипермаркетах продаются в отделах для дачи. Так что там и присмотреть можно что-то в этом роде. Ну или поискать фирму, которая производит оборудование для детских площадок. Может они вам какую-нибудь интересную песочницу или песочный домик предложат. Ну типа таких: https://dvorick.ru/pesochnitsy-i-pesochnye-dvoriki/
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Загородный дом

Сообщение Raduznaya » Сегодня, 10:57

И как вас муж на этот переезд уговорил?? Мой заговаривал как-то пару раз о таком варианте, так я наотрез отказалась сразу! Что я там делать буду? Детям то можно песочницу поставить, а взрослым там чем заниматься?
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Загородный дом

Сообщение Пантерка » Сегодня, 11:03

Ну загород - понятие растяжимое. Вы же не в глухую деревню ехать собрались. Сейчас коттеджные поселки в основном вплотную к городу примыкают, так что и не за метите разницу, только жить в своем доме будете
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