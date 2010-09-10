Загородный дом
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Загородный дом
Всем привет. Мы всей семьей перебираемся жить за город. Уже достроили загородный дом, остались только внутренние работы. Но я вот что думаю - а чем дети будут заниматься? У нас погодки - два и три годика. Что-то бы для них придумать. Хоть песочницу какую? Или качели? Что скажете?
Re: Загородный дом
Ну качели то купить вообще не проблема. Они во многих гипермаркетах продаются в отделах для дачи. Так что там и присмотреть можно что-то в этом роде. Ну или поискать фирму, которая производит оборудование для детских площадок. Может они вам какую-нибудь интересную песочницу или песочный домик предложат. Ну типа таких: https://dvorick.ru/pesochnitsy-i-pesochnye-dvoriki/
Re: Загородный дом
И как вас муж на этот переезд уговорил?? Мой заговаривал как-то пару раз о таком варианте, так я наотрез отказалась сразу! Что я там делать буду? Детям то можно песочницу поставить, а взрослым там чем заниматься?
Re: Загородный дом
Ну загород - понятие растяжимое. Вы же не в глухую деревню ехать собрались. Сейчас коттеджные поселки в основном вплотную к городу примыкают, так что и не за метите разницу, только жить в своем доме будете
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