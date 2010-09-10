Загородный дом
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Загородный дом
Всем привет. Мы всей семьей перебираемся жить за город. Уже достроили загородный дом, остались только внутренние работы. Но я вот что думаю - а чем дети будут заниматься? У нас погодки - два и три годика. Что-то бы для них придумать. Хоть песочницу какую? Или качели? Что скажете?
Re: Загородный дом
Ну качели то купить вообще не проблема. Они во многих гипермаркетах продаются в отделах для дачи. Так что там и присмотреть можно что-то в этом роде. Ну или поискать фирму, которая производит оборудование для детских площадок. Может они вам какую-нибудь интересную песочницу или песочный домик предложат. Ну типа таких: https://dvorick.ru/pesochnitsy-i-pesochnye-dvoriki/
Re: Загородный дом
И как вас муж на этот переезд уговорил?? Мой заговаривал как-то пару раз о таком варианте, так я наотрез отказалась сразу! Что я там делать буду? Детям то можно песочницу поставить, а взрослым там чем заниматься?
Re: Загородный дом
Ну загород - понятие растяжимое. Вы же не в глухую деревню ехать собрались. Сейчас коттеджные поселки в основном вплотную к городу примыкают, так что и не за метите разницу, только жить в своем доме будете
Re: Загородный дом
С женой и детьми переехали за город. Сейчас живем в нескольких км от Рязани. Кстати, вещи из Балашихи отправляли с компанией "1-я Транспортная" (Нижний Новгород) https://1-trk.ru/uslugi/domashnie-veshchi-i-pereezdy/ . Здесь красивые места, природа. Мы счастливы, что переехали сюда.
Re: Загородный дом
Raduznaya писал(а):И как вас муж на этот переезд уговорил?? Мой заговаривал как-то пару раз о таком варианте, так я наотрез отказалась сразу! Что я там делать буду? Детям то можно песочницу поставить, а взрослым там чем заниматься?
А зачем уговаривать?! Если участок за городом экологический, в нем есть вода, среда обитания позволяет дышать исключительно свежим воздухом, то ничего этого не нужно. Плюс покупка значительно выгодная и в других аспектах, с которыми можете ознакомиться ближе, вот тут перейти на сайт родового поместья, увидеть чем занимаются уже поселенные семья и какие планы на будущее. Как по мне, так идеальное место для жизни и развития.
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