Загородный дом
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Загородный дом
Всем привет. Мы всей семьей перебираемся жить за город. Уже достроили загородный дом, остались только внутренние работы. Но я вот что думаю - а чем дети будут заниматься? У нас погодки - два и три годика. Что-то бы для них придумать. Хоть песочницу какую? Или качели? Что скажете?
Re: Загородный дом
Ну качели то купить вообще не проблема. Они во многих гипермаркетах продаются в отделах для дачи. Так что там и присмотреть можно что-то в этом роде. Ну или поискать фирму, которая производит оборудование для детских площадок. Может они вам какую-нибудь интересную песочницу или песочный домик предложат. Ну типа таких: https://dvorick.ru/pesochnitsy-i-pesochnye-dvoriki/
Re: Загородный дом
И как вас муж на этот переезд уговорил?? Мой заговаривал как-то пару раз о таком варианте, так я наотрез отказалась сразу! Что я там делать буду? Детям то можно песочницу поставить, а взрослым там чем заниматься?
Re: Загородный дом
Ну загород - понятие растяжимое. Вы же не в глухую деревню ехать собрались. Сейчас коттеджные поселки в основном вплотную к городу примыкают, так что и не за метите разницу, только жить в своем доме будете
Re: Загородный дом
С женой и детьми переехали за город. Сейчас живем в нескольких км от Рязани. Кстати, вещи из Балашихи отправляли с компанией "1-я Транспортная" (Нижний Новгород) https://1-trk.ru/uslugi/domashnie-veshchi-i-pereezdy/ . Здесь красивые места, природа. Мы счастливы, что переехали сюда.
Re: Загородный дом
Первым делом следует определиться с проектом загородного дома, к примеру мне очень понравился вот такой проект https://dobrovdome.ru/catalog/as-2207-2 Что касается материалов для строительства, то есть позиции по которым можно разобраться и самому, а есть и такие, что без опытной подсказки профессионала просто не обойтись. Ну и сравнивая цены на стройматериалы, обязательно поинтересуйтесь, какая будет стоимость их доставки с погрузкой/разгрузкой. Порою случается так, что это практически перечеркивает выгоду от предоставленной скидки.
Re: Загородный дом
Для ремонта в доме много всего нужно. Мы вот планируем заняться освещением.
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