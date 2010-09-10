Загородный дом

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Holly
Гость RZN.info
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 10 янв 2017, 21:50

Загородный дом

Сообщение Holly » 06 авг 2019, 10:26

Всем привет. Мы всей семьей перебираемся жить за город. Уже достроили загородный дом, остались только внутренние работы. Но я вот что думаю - а чем дети будут заниматься? У нас погодки - два и три годика. Что-то бы для них придумать. Хоть песочницу какую? Или качели? Что скажете?
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Хойя
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 22:20

Re: Загородный дом

Сообщение Хойя » 06 авг 2019, 10:49

Ну качели то купить вообще не проблема. Они во многих гипермаркетах продаются в отделах для дачи. Так что там и присмотреть можно что-то в этом роде. Ну или поискать фирму, которая производит оборудование для детских площадок. Может они вам какую-нибудь интересную песочницу или песочный домик предложат. Ну типа таких: https://dvorick.ru/pesochnitsy-i-pesochnye-dvoriki/
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Raduznaya
Гость RZN.info
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 23 мар 2016, 22:42

Re: Загородный дом

Сообщение Raduznaya » 06 авг 2019, 10:57

И как вас муж на этот переезд уговорил?? Мой заговаривал как-то пару раз о таком варианте, так я наотрез отказалась сразу! Что я там делать буду? Детям то можно песочницу поставить, а взрослым там чем заниматься?
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Пантерка
Гость RZN.info
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 20:54

Re: Загородный дом

Сообщение Пантерка » 06 авг 2019, 11:03

Ну загород - понятие растяжимое. Вы же не в глухую деревню ехать собрались. Сейчас коттеджные поселки в основном вплотную к городу примыкают, так что и не за метите разницу, только жить в своем доме будете
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Marcus
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 03 май 2017, 21:21

Re: Загородный дом

Сообщение Marcus » 29 сен 2019, 17:58

С женой и детьми переехали за город. Сейчас живем в нескольких км от Рязани. Кстати, вещи из Балашихи отправляли с компанией "1-я Транспортная" (Нижний Новгород) https://1-trk.ru/uslugi/domashnie-veshchi-i-pereezdy/ . Здесь красивые места, природа. Мы счастливы, что переехали сюда.
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polpol
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 18:02

Re: Загородный дом

Сообщение polpol » 14 июн 2020, 17:21

Первым делом следует определиться с проектом загородного дома, к примеру мне очень понравился вот такой проект https://dobrovdome.ru/catalog/as-2207-2 Что касается материалов для строительства, то есть позиции по которым можно разобраться и самому, а есть и такие, что без опытной подсказки профессионала просто не обойтись. Ну и сравнивая цены на стройматериалы, обязательно поинтересуйтесь, какая будет стоимость их доставки с погрузкой/разгрузкой. Порою случается так, что это практически перечеркивает выгоду от предоставленной скидки.
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DenisKot
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 29 дек 2015, 13:10
Откуда: Рязань

Re: Загородный дом

Сообщение DenisKot » 23 июл 2020, 14:46

Для ремонта в доме много всего нужно. Мы вот планируем заняться освещением.
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Laca
Гость RZN.info
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 02:13

Re: Загородный дом

Сообщение Laca » 23 июл 2020, 19:16

DenisKot писал(а):Для ремонта в доме много всего нужно. Мы вот планируем заняться освещением.

Мы тоже уже стройку завершили, делаем проводку.
Сейчас много всего интересного можно придумать. Я вот думаю установит в комнатах выдвижные розеточные блоки DLP Legrand https://www-legrand.ru/vydvizhnye-rozetochnye-bloki/ , что обычные розетки не портили интерьер. Та и удобно это по-моему, практично!
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Voed
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 23:15

Re: Загородный дом

Сообщение Voed » 24 июл 2020, 23:37

Загородный дом намного лучше обычной квартиры. Сами недавно приобрели такой
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Voed
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 23:15

Re: Загородный дом

Сообщение Voed » Вчера, 17:42

Приобретали в ипотеку вот здесь http://prokopevsk.domclick.ru По моим сравнениям, самые выгодные условия
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