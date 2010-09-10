Деликатный вопрос про анализы

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Деликатный вопрос про анализы

Сообщение Мэри » 57 минут назад

Добрый день! Деликатный вопрос. Скажите,где можно сдать анализы на ИППП. В кожвене светиться не хочу, там народу всегда полно, да еще и подцепишь что-нибудь не дай Бог, вообще стесняюсь, понимаю, что это глупо, но прям нож острый туда идти..
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Медицина и здоровье»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей