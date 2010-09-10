Деликатный вопрос про анализы
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Деликатный вопрос про анализы
Добрый день! Деликатный вопрос. Скажите,где можно сдать анализы на ИППП. В кожвене светиться не хочу, там народу всегда полно, да еще и подцепишь что-нибудь не дай Бог, вообще стесняюсь, понимаю, что это глупо, но прям нож острый туда идти..
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