Деликатный вопрос про анализы
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Деликатный вопрос про анализы
Добрый день! Деликатный вопрос. Скажите,где можно сдать анализы на ИППП. В кожвене светиться не хочу, там народу всегда полно, да еще и подцепишь что-нибудь не дай Бог, вообще стесняюсь, понимаю, что это глупо, но прям нож острый туда идти..
Re: Деликатный вопрос про анализы
В Лаб4u можно, я при беременности там такие анализы сдавала, да и вообще много других там делала.
Re: Деликатный вопрос про анализы
А там точно можно не на свое имя? Смотрю эта Лаб4ю по ценам недорогая, я записалась в принципе на вымышленное имя, там паспорт не спрашивают? И здорово как, на завтра уже записалась.
Re: Деликатный вопрос про анализы
А там вообще результаты анализов на электронку высылают, так что паспорт и не смотрят. Но на ВИЧ и сифилис паспорт по любому спросят!
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