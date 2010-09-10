Сообщение Мэри » Вчера, 18:46

А там точно можно не на свое имя? Смотрю эта Лаб4ю по ценам недорогая, я записалась в принципе на вымышленное имя, там паспорт не спрашивают? И здорово как, на завтра уже записалась.