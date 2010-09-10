Деликатный вопрос про анализы

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Деликатный вопрос про анализы

Сообщение Мэри » 06 авг 2019, 11:09

Добрый день! Деликатный вопрос. Скажите,где можно сдать анализы на ИППП. В кожвене светиться не хочу, там народу всегда полно, да еще и подцепишь что-нибудь не дай Бог, вообще стесняюсь, понимаю, что это глупо, но прям нож острый туда идти..
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Понёва
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07 авг 2019, 15:39

Re: Деликатный вопрос про анализы

Сообщение Понёва » 07 авг 2019, 15:41

В Лаб4u можно, я при беременности там такие анализы сдавала, да и вообще много других там делала.
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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Деликатный вопрос про анализы

Сообщение Мэри » 07 авг 2019, 18:46

А там точно можно не на свое имя? Смотрю эта Лаб4ю по ценам недорогая, я записалась в принципе на вымышленное имя, там паспорт не спрашивают? И здорово как, на завтра уже записалась.
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Понёва
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07 авг 2019, 15:39

Re: Деликатный вопрос про анализы

Сообщение Понёва » 08 авг 2019, 09:36

А там вообще результаты анализов на электронку высылают, так что паспорт и не смотрят. Но на ВИЧ и сифилис паспорт по любому спросят!
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LitvinA
Гость RZN.info
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 16:48

Re: Деликатный вопрос про анализы

Сообщение LitvinA » Сегодня, 13:54

Мой в Альтравита полностью все сдал и на инфекции и native-assessment-sperm-ultramorphology.ru по другому вопросу тоже там же проверяли.
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