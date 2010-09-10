Деликатный вопрос про анализы
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Деликатный вопрос про анализы
Добрый день! Деликатный вопрос. Скажите,где можно сдать анализы на ИППП. В кожвене светиться не хочу, там народу всегда полно, да еще и подцепишь что-нибудь не дай Бог, вообще стесняюсь, понимаю, что это глупо, но прям нож острый туда идти..
Re: Деликатный вопрос про анализы
В Лаб4u можно, я при беременности там такие анализы сдавала, да и вообще много других там делала.
Re: Деликатный вопрос про анализы
А там точно можно не на свое имя? Смотрю эта Лаб4ю по ценам недорогая, я записалась в принципе на вымышленное имя, там паспорт не спрашивают? И здорово как, на завтра уже записалась.
Re: Деликатный вопрос про анализы
А там вообще результаты анализов на электронку высылают, так что паспорт и не смотрят. Но на ВИЧ и сифилис паспорт по любому спросят!
Re: Деликатный вопрос про анализы
Мой в Альтравита полностью все сдал и на инфекции и native-assessment-sperm-ultramorphology.ru по другому вопросу тоже там же проверяли.
Re: Деликатный вопрос про анализы
Я сдаю анализы только в платной клинике, были нарушения цикла how-to-restore-the-menstrual-cycle.ru мне назначали анализы на гормоны, естественно я сдавала в платной клинике так намного быстрее и без больших очередей.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 90
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
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Деликатный вопрос про анализы
Как сказал мне участковый врач, когда я оформлял санаторно-курортную, на сегодня всё, кроме анализов мочи по талонам. В октябре ан.крови сдавал, запись была за неделю. Насчет сомнительного качества и теряют, не знаю, не сталкивался.
Если преполагается, что-то серьезное, то как правило анализы при поступлении, дублируются потом по месту еще раз.
Всем Здоровья
P.V. добавил через 0 Мин. и 58 Сек.
Из мест где кровь сдать- в Склифе раньше лаборатория была.
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Если преполагается, что-то серьезное, то как правило анализы при поступлении, дублируются потом по месту еще раз.
Всем Здоровья
P.V. добавил через 0 Мин. и 58 Сек.
Из мест где кровь сдать- в Склифе раньше лаборатория была.
на форуме просили ссылку на ремонт промэлектроники, - https://prom-electric.ru/ (не реклама)
7 сообщений • Страница 1 из 1
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