Грузоперевозки
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Грузоперевозки
здравствуйте, мне вот нужно перевезти в другой город товар и я вот не знаю кто этим занимается и мои знакомы тоже не знают и я решил написать вам в надежде что вы мне поможете.
Re: Грузоперевозки
Лучше же просто найти такую информацию в интернете и не искать тут, мало кто вам сможет тут помочь
Re: Грузоперевозки
Dendi1 писал(а):Лучше же просто найти такую информацию в интернете и не искать тут, мало кто вам сможет тут помочь
По вашему форум это не интернет? Именно здесь подсказывают реальные люди, а в статьях или еще где можно просто купить рекламную статью.
Спрошу здесь чтобы не создавать новую тему.
Нужна перевозка металлический конструкций предназначенных для строительства, маршрут Москва-Рязань, нужно перевозить бортовым транспортом типа https://mtsfera.ru/uslugi/bortovoj-transport или есть какие-то другие решения? Если перевозить по железной дороге, какие есть особенности и риски? Опыта работы с ЖД транспортировкой не имею.
Re: Грузоперевозки
Ж/Д перевозки грузов из Китая вам везде не предложат, так что я решил посмотреть что пишут в интернете о той или иной компании и только после этого определяться как поступать. Результатом я остался доволен, ведь в компании ГК «Эдванс Шиппинг» http://advanceshipping.ru/zh_d_perevozk ... iz_kitaya/ мне предложили то, от чего и вы отказаться не сможете.
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