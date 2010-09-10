Подарок для жены

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Подарок для жены

Сообщение Sumail » 4 минуты назад

Всем привет, у моей жены уже на следующей недели будет день рождения, а я до сих пор не купил ей подарок, потому как попросту не знаю какой, спрашивал у нее что ей больше всего хочется, она говорит. что бы я сам смог выбрать ей подарок, но вот что бы ей такого эксклюзивного подарить, пока не знаю. Так что ребят, не стесняем отвечать на данный вопрос, я считаю что он довольно актуален, и мне будет интересно почитать ваши варианты ответов.
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