Подарок для жены
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Подарок для жены
Всем привет, у моей жены уже на следующей недели будет день рождения, а я до сих пор не купил ей подарок, потому как попросту не знаю какой, спрашивал у нее что ей больше всего хочется, она говорит. что бы я сам смог выбрать ей подарок, но вот что бы ей такого эксклюзивного подарить, пока не знаю. Так что ребят, не стесняем отвечать на данный вопрос, я считаю что он довольно актуален, и мне будет интересно почитать ваши варианты ответов.
- staspavlov777
- Гость RZN.info
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 18:54
- Откуда: Россия, Рязань
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Re: Подарок для жены
Мой парень подарил мне маленкого щенка породы йорк. Я просто не могла нарадоваться! такая милота. Почитайте за собак и их особенности https://petsi.info/, возможно и вы жене купите песика.
Всем привет! Кого интересует мотоспорт, пишите:)
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