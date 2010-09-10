Что подарить девушке на день рождения?

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Что подарить девушке на день рождения?

Сообщение Dendi1 » 3 минуты назад

Какой лучше сделать подарок, для своей любимой. Дело в том что я работаю в другом городе и попасть на её день рождения не как не смогу, что придумать не знаю. Кто был в такой ситуации, подскажите варианты поздравления?
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