Что подарить девушке на день рождения?
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Что подарить девушке на день рождения?
Какой лучше сделать подарок, для своей любимой. Дело в том что я работаю в другом городе и попасть на её день рождения не как не смогу, что придумать не знаю. Кто был в такой ситуации, подскажите варианты поздравления?
1 сообщение • Страница 1 из 1