Сообщение Dendi1 » 3 минуты назад

Какой лучше сделать подарок, для своей любимой. Дело в том что я работаю в другом городе и попасть на её день рождения не как не смогу, что придумать не знаю. Кто был в такой ситуации, подскажите варианты поздравления?