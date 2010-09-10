Что подарить девушке на день рождения?

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 105
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Что подарить девушке на день рождения?

Сообщение Dendi1 » 08 авг 2019, 02:31

Какой лучше сделать подарок, для своей любимой. Дело в том что я работаю в другом городе и попасть на её день рождения не как не смогу, что придумать не знаю. Кто был в такой ситуации, подскажите варианты поздравления?
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Что подарить девушке на день рождения?

Сообщение gonchar84 » 19 авг 2019, 12:19

Какой лучше сделать подарок, для своей любимой


Вариантов масса, начиная от косметики и заканчивая одеждой. Можно вариант с аксессуарами тоже рассмотреть, думаю, что если вручите https://md-fashion.com.ua/store/women/tosca-blu сумку, то такому подарку она тоже будет рада.
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Стасик
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 авг 2019, 16:57

Re: Что подарить девушке на день рождения?

Сообщение Стасик » Сегодня, 13:43

Вам поможет выбор электронной книги 2016 что тут есть https://apptoday.ru/publication/rejting ... _knig_2016 так как я сам в который на сайте подбираю что либо в подарок, а тут есть обзоры многих моделей.
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