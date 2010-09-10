Сообщение Meran » 3 минуты назад

Всем привет, недавно в меня врезался какой-то козел и теперь мне нужно ремонтировать кузов, но сперва мне нужно найти хороший сервис, чтобы мне все сделали качественно и без дефектов, я не знаю где мне найти хороший сервис.Поэтому ребят, давайте вместе обсудим эту тему, буду вам очень благодарен.