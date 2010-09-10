Доставка запчастей под машину
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 118
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Доставка запчастей под машину
Здравствуйте, вот хочу реставрировать свою машину и ищу место где можно заказать нормального качества запчасти, если вы вдруг знаете пожалуйста отпишитесь.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 11 дек 2016, 13:05
Re: Доставка запчастей под машину
Так вы можете и сами посмотреть, главное найти поставщика оригинальных запчастей, просто сейчас редко кто лицензии хорошие поставляет. По этому и говорю что именно оригинальных запчастей. Я вам могу подсказать контакты одних которыми муж пользуется https://altstar.com.ua/contacts, а там если не понравится ищите сами, единственное что подсказала бы в поиске это указывайте регион.
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