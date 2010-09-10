Доставка запчастей под машину

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 118
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Доставка запчастей под машину

Сообщение oleg2002209 » 08 авг 2019, 02:32

Здравствуйте, вот хочу реставрировать свою машину и ищу место где можно заказать нормального качества запчасти, если вы вдруг знаете пожалуйста отпишитесь.
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vetrennaya
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 11 дек 2016, 13:05

Re: Доставка запчастей под машину

Сообщение vetrennaya » Сегодня, 16:39

Так вы можете и сами посмотреть, главное найти поставщика оригинальных запчастей, просто сейчас редко кто лицензии хорошие поставляет. По этому и говорю что именно оригинальных запчастей. Я вам могу подсказать контакты одних которыми муж пользуется https://altstar.com.ua/contacts, а там если не понравится ищите сами, единственное что подсказала бы в поиске это указывайте регион.
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