Раскрутка группы в вк
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
4 сообщения • Страница 1 из 1
Раскрутка группы в вк
Здравствуйте, у меня своя группа в вк и мне б хотелось ей как-от бы продвинуть, чтобы было больше подписчиков, я вот только не знаю кто этим занимается, если вы что-то знаете напишите мне.
Re: Раскрутка группы в вк
Можете поступить точно так же, как я сделал со своей страничкой в Инстаграм - заказать накрутку лайков и подписчиков. Через такие сервисы, как https://ru.mrpopular.net , это сделать весьма несложно. Мне кажется, буквально каждый в состоянии справиться с таким. По этому, заходите и смотрите, как все это функционирует. Так и подписчики появятся.
Re: Раскрутка группы в вк
BlackFury писал(а):Здравствуйте, у меня своя группа в вк и мне б хотелось ей как-от бы продвинуть, чтобы было больше подписчиков, я вот только не знаю кто этим занимается, если вы что-то знаете напишите мне.
Ну можно заказывать рекламу у блогеров всяких, как вариант..
Re: Раскрутка группы в вк
BlackFury писал(а):Здравствуйте, у меня своя группа в вк и мне б хотелось ей как-от бы продвинуть, чтобы было больше подписчиков, я вот только не знаю кто этим занимается, если вы что-то знаете напишите мне.
Можно всякие розыгрыши устраивать, это помогает раскручивать группы, привлекать ещё больше фолловеров. Я таким вот образом конкурсы в инстаграм провожу и весьма эффективно, раскрутил уже несколько своих аккаунтов с нуля, набрал подписчиков.
4 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя