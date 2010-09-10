Раскрутка группы в вк

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 206
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Раскрутка группы в вк

Сообщение BlackFury » 08 авг 2019, 02:33

Здравствуйте, у меня своя группа в вк и мне б хотелось ей как-от бы продвинуть, чтобы было больше подписчиков, я вот только не знаю кто этим занимается, если вы что-то знаете напишите мне.
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Mukoll
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 19 авг 2016, 15:43

Re: Раскрутка группы в вк

Сообщение Mukoll » 02 июл 2020, 20:36

Можете поступить точно так же, как я сделал со своей страничкой в Инстаграм - заказать накрутку лайков и подписчиков. Через такие сервисы, как https://ru.mrpopular.net , это сделать весьма несложно. Мне кажется, буквально каждый в состоянии справиться с таким. По этому, заходите и смотрите, как все это функционирует. Так и подписчики появятся.
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 106
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Раскрутка группы в вк

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 09:55

BlackFury писал(а):Здравствуйте, у меня своя группа в вк и мне б хотелось ей как-от бы продвинуть, чтобы было больше подписчиков, я вот только не знаю кто этим занимается, если вы что-то знаете напишите мне.


Ну можно заказывать рекламу у блогеров всяких, как вариант..
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Раскрутка группы в вк

Сообщение derigor » Сегодня, 10:04

BlackFury писал(а):Здравствуйте, у меня своя группа в вк и мне б хотелось ей как-от бы продвинуть, чтобы было больше подписчиков, я вот только не знаю кто этим занимается, если вы что-то знаете напишите мне.



Можно всякие розыгрыши устраивать, это помогает раскручивать группы, привлекать ещё больше фолловеров. Я таким вот образом конкурсы в инстаграм провожу и весьма эффективно, раскрутил уже несколько своих аккаунтов с нуля, набрал подписчиков.
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