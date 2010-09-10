Пищевые красители
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Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Пищевые красители
Привет, меня всегда привлекала идея бизнеса а именно производство пищевых красителей так что я решил заняться изготовлением продуктов питания,скажите,где в Санкт Петербурге я могу их покупать ?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 76
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Пищевые красители
Ну можно сделать например очень красивый пищевой краситель цветной капусты, лполуччается очень крутой эффект, так что думаю вам понравится.
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