Пищевые красители

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Пищевые красители

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 02:37

Привет, меня всегда привлекала идея бизнеса а именно производство пищевых красителей так что я решил заняться изготовлением продуктов питания,скажите,где в Санкт Петербурге я могу их покупать ?
Вернуться к началу
oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Пищевые красители

Сообщение oleg2002209 » 49 минут назад

Ну можно сделать например очень красивый пищевой краситель цветной капусты, лполуччается очень крутой эффект, так что думаю вам понравится.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей