Пищевые красители

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Пищевые красители

Сообщение Dendi1 » 08 авг 2019, 02:37

Привет, меня всегда привлекала идея бизнеса а именно производство пищевых красителей так что я решил заняться изготовлением продуктов питания,скажите,где в Санкт Петербурге я могу их покупать ?
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Пищевые красители

Сообщение oleg2002209 » 08 авг 2019, 03:47

Ну можно сделать например очень красивый пищевой краситель цветной капусты, лполуччается очень крутой эффект, так что думаю вам понравится.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Пищевые красители

Сообщение BlackFury » Сегодня, 11:14

Конечно же для того чтобы вы смогли производить хорошие и вкусные продукты нужны качественные красители в том числе,я сам просто занимаюсь производством и закупаю красители в этой компании https://biokhim.com меня полностью всем устраивает качество красителей,цены у них хорошие.
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