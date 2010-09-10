Внутрипольные конвекторы

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Внутрипольные конвекторы

Сообщение Noone » Сегодня, 02:37

Привет, у меня очень холодно зимой да и сейчас не особо тепло, и вот я слышал, что есть какие-то нутрипольные конвекторы я хотел бы узнать где их можно заказать и помогают ли они?
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Внутрипольные конвекторы

Сообщение Meran » 40 минут назад

Я в этой теме вообще не шарю, поэтому даже не знаю что вам посоветовать, единственное что могу сказать что вам стоит поискать в гугле.
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