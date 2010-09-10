Сообщение Noone » 08 авг 2019, 02:37

Привет, у меня очень холодно зимой да и сейчас не особо тепло, и вот я слышал, что есть какие-то нутрипольные конвекторы я хотел бы узнать где их можно заказать и помогают ли они?