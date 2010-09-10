Внутрипольные конвекторы
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Внутрипольные конвекторы
Привет, у меня очень холодно зимой да и сейчас не особо тепло, и вот я слышал, что есть какие-то нутрипольные конвекторы я хотел бы узнать где их можно заказать и помогают ли они?
Re: Внутрипольные конвекторы
Я в этой теме вообще не шарю, поэтому даже не знаю что вам посоветовать, единственное что могу сказать что вам стоит поискать в гугле.
Re: Внутрипольные конвекторы
Добрый день! могу дать контакты хорошего продавца Ева конвекторы внутрипольные 8 (495) 150-52-58 вот сайт конвекторы-ева.рф мне их цены понравились и очень вежливый консультант который проинформировал меня по всем интересующим для меня вопросам, качество работы бомба!
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