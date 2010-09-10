Сообщение Sumail » Сегодня, 02:38

Всем привет, вот недавно с друзьями, спорили кто из нас круче, дошли до вк и у меня по сравнению с моими друзьями все скромно, поэтому я и решил сделать накрутку лаков на свои посты и фотографии, но вот к кому обратиться, я к сожалению не знаю. Так что ребят, кто уже сталкивался с этой темой, поделитесь со мной своим опытом, по поводу выбора сервиса.