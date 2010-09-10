Накрутка лайков вк
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Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Накрутка лайков вк
Всем привет, вот недавно с друзьями, спорили кто из нас круче, дошли до вк и у меня по сравнению с моими друзьями все скромно, поэтому я и решил сделать накрутку лаков на свои посты и фотографии, но вот к кому обратиться, я к сожалению не знаю. Так что ребят, кто уже сталкивался с этой темой, поделитесь со мной своим опытом, по поводу выбора сервиса.
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