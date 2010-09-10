Сообщение Josibip » 17 минут назад

dedicatet com/forums/malware-rat-rms 36/ SPARTA-это приложение GUI, разработанное с помощью python и встроенного инструмента для тестирования проникновения в Сеть Kali Linux Это упрощает сканирование и этап перечисления с более быстрыми результатами