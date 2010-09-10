Hack forum DedicateT

Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Josibip
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 20 минут назад

Hack forum DedicateT

Сообщение Josibip » 11 минут назад

dedicatet com/forums/prodazha 22/ Статический Анализ Вредоносных Программ
Эта процедура включает в себя извлечение и проверку различных двоичных компонентов и статических поведенческих индукций исполняемого файла, например, заголовков API, ссылочных DLL, PE-областей и тем более таких активов без выполнения образцов

Любое отклонение от нормальных результатов фиксируется в статическом исследовании, и решение принимается аналогично Статический анализ выполняется без выполнения вредоносного ПО, в то время как динамический анализ проводился путем выполнения вредоносного ПО в среде управления
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Рязань - политика, экономика, ЖКХ»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость