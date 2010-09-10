Сообщение Josibip » 11 минут назад

dedicatet com/forums/prodazha 22/ Статический Анализ Вредоносных Программ

Эта процедура включает в себя извлечение и проверку различных двоичных компонентов и статических поведенческих индукций исполняемого файла, например, заголовков API, ссылочных DLL, PE-областей и тем более таких активов без выполнения образцов



Любое отклонение от нормальных результатов фиксируется в статическом исследовании, и решение принимается аналогично Статический анализ выполняется без выполнения вредоносного ПО, в то время как динамический анализ проводился путем выполнения вредоносного ПО в среде управления