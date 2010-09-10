Сообщение Josibip » Сегодня, 20:19

dedicatet com/forums/brute-force 35/ Печально известная Кибершпионажная группа, известная как “Buhtrap”, использует эксплойт Windows Zero-day для своей новой кампании по атаке на предприятия и целенаправленной атаке правительственных учреждений



Группа хакеров Buhtrap активно нацеливается на различные финансовые учреждения в 2015, с тех пор группа импровизирует свой набор инструментов с новыми эксплойтами и вредоносными программами для атаки на страны Европы и Азии



Недавно обнаруженная целевая кампания атаки с использованием эксплойта для локального повышения привилегий Windows (CVE-2019-1132), уязвимость находится в win32k sys компонент и уязвимость были исправлены корпорацией Майкрософт в недавнем обновлении для системы безопасности